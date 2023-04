La Burbuja de Todo: $ 305 bn en Deuda Global Impagable desatarán la Bancarrota Mundial

¿Os acordáis de eso de un 'Gran Reset' a la economía mundial, y de cómo organizarlo? ¿Os suena algo así como: una ola global inflacionaria y una contracción de una moneda de reserva mundial o no sé qué? Cada vez tenemos la fecha más clara . La Fed va a seguir aumentando los tipos, contrayendo el crédito y comprando dólares. EEUU, si quiere sobrevivir como país no puede hacer otra cosa. Sabe que por el camino habrá empresas susceptibles que quebrarán, como SVB , Signature o Republic Bank, y generarán muchos otros problemas. Piensa seguir poniendo parches con las viejas fórmilas de rescates y subvenciones, porque 'there is no alternative'; así de simple. Las mismas artimañas de siempre. Esta vez no le valdrá. O EEUU se reforma o quiebra