El Departamento de Estado y el Declive del Imperio Estadounidense 2/2: Evaluación del Resultado del Departamento de Estado: Ejército sin Estrategia

Evaluar la actividad de Departamento del Estado





La actividad conjunta de miles de personas, para miles de millones de personas, están marcadas por hitos concretos, hechos únicos, decisiones divergentes y excluyentes que enmarcan tratados, pautas concretas y documentos únicos, elecciones sobre alternativas que marcan trayectos estratégicos fácilmente trazables. Todos, de público y palpable conocimiento.





Evaluar al Department Of State 'DOS' implica conocer:

1 Cuáles son las funciones del Departamento

2 Cuáles son sus principios rectores en la toma de decisiones: Doctrina estratégica

3 Cuáles son sus actividades: Funcionamiento

4 Cuáles son los resultados

5 Comprobar si se responde a las expectativas; si cumple con sus funciones.

Los puntos 3 y 4 los analizaremos a la vez asociando un evento a su resultado global.





1 Funciones del Departmet Of State





"Las principales responsabilidades incluyen la representación de los Estados Unidos en el extranjero, la asistencia en el extranjero, los programas de entrenamiento militar en el extranjero, la lucha contra el crimen internacional y una amplia variedad de servicios para los ciudadanos estadounidenses y extranjeros que buscan ingresar a los Estados Unidos."





Diplomacy: The U.S. Department of State at Work 2008: "La diplomacia incluye: Terrorismo; La amenaza de las armas de destrucción masiva; VIH/SIDA y otras enfermedades infecciosas; Tráfico ilegal de drogas y delincuencia; Necesidades humanitarias de migrantes y refugiados; y Degradación ambiental."





2 Doctrina Estratégica: Militarización de la Diplomacia





En 1991 se disuelve la URSS, se forma Rusia y EEUU se convierte en el hegemón. Lo que sigue es un avance en el dominio global y un lento cambio de sus posiciones estratégicos. El Secretario de defensa presenta el . Lo que sigue es un avance en el dominio global y un lento cambio de sus posiciones estratégicos. El Secretario de defensa presenta el Defense Planning Guidence DPG , donde se perfila la doctrina hegemónica, belicista e ingerencista que se desarrollará en los próximos 10 años.





-En 1997 se publica el Proyecto para el Nuevo Siglo Americano PNAC, que da pie a la creación de un think tank ultraliberal homónimo, y que reune a los dirigentes (políticos, empresarios, militares...) más importantes e intervencionistas del momento.





externalización de actividades económicas de todo tipo, la privatización parcial del ejército y la militarización económico-política; muy acorde con sus intereses coloniales seculares. El ejército incluye un nuevo dominio militar, el Ciberespacio. Es la primera adaptación seria del Ejército a un estatus de Guerra total de baja intensidad, la Guerra Híbrida. Las corporaciones se implican directamente en la consecución de objetivos estratégicos. -En 2001 uno de sus miembros, Donald Rumsfeld, es renombrado Secretario de Defensa. Rediseña las operaciones bélicas introduciendo parámetros económicos, y las actividades económicas como eventos militares: " Peace trough Primacy ". A efectos prácticos supone lade actividades económicas de todo tipo, lay la; muy acorde con sus intereses coloniales seculares. El ejército incluye un nuevo dominio militar, el. Es la primera adaptación seria del Ejército a un estatus de Guerra total de baja intensidad, la. Las corporaciones se implican directamente en la consecución de objetivos estratégicos.





capacidad de intervención en cualquier parte del planeta que se considere como amenaza para los intereses de Seguridad Nacionales norteamericanos. Es la expresión máxima de la Hegemonía. En 2001 las élites declaran el inicio de la Pax Americana con la voladura de las Torres Gemelas el 11-S. GW Bush declara la nueva doctrina " War on Terror ", de lucha contra el terrorismo internacional, en la cual EEUU se arroga laque se considere como amenaza para los intereses de Seguridad Nacionales norteamericanos. Es la





En 2003, para que no quedasen dudas, el geoestratega Thomas Barnett presenta en el pentágono su mapa ideal del mundo acorde con las intenciones geoestratégiocas declaradas.





3 Funcionamiento: Contraisnurgencia y Guerra no convencional Extensivas





aplicación extensiva, a escala planetaria , de la "Contraisnurgencia y Guerra no convencional"; que llevaba aplicando en pequeños territorios y regiones desde los años 1960s. Es decir: La Pax Americana se ejecuta de forma práctica como unaque llevaba aplicando en pequeños territorios y regiones desde los años 1960s. Es decir:

1-Infiltración Institucional (creación del aliado): cooptar dirigentes políticos, económicos, sociales y militares,

2-Infiltración Parainstitucional (creación del enemigo): opositores políticos, económicos, competencia industrial, disidencia, movimientos sociales, pero sobre todo mafias...

hasta finalmente

3-Balcanizar: repartir el territorio en facciones en eterno conflicto y que permitan controlarlos fácilmente.

Infiltración y lucha por medio de ejércitos auxiliares contra fuerzas gubernamentales reducidas; simplificación de problemas. También disminución de la intensidad del conflicto. No podemos enumerar la ventajas y repercusiones de esta estrategia, solo mencionar que contra la URSS , Yugoslavia, Irak, Afganistán, Siria, Libia y muchos otros... funcionó. Es decir, en 2001 EEUU abandona el paradigma (doctrina) de grandes guerras entre naciones y pasa a la guerra entre facciones , bajo el presupuesto de que podrán controlar y fragmentar las naciones hasta el punto de no tener que enfrentarse a ellas.





La adaptación del ejército americano a los conflictos de baja intensidad es un error terminal que acabaría pagando en 2022.





Se suceden la Guerra del golfo Pérsico contra Irak 1991, guerra de los Balcanes en 1994 para acabar con Yugoslavia, Kosovo 1999 para acabar con Serbia (anhelo alemán), Afganistán 2001, Irak 2003. Hemos perdido la cuenta de la cantidad de golpes de estados, asesinatos, sabotajes, revueltas e intervenciones producidas por todo el mundo en esos años.





otra decisión capital nefasta, y que le costó a EEUU su imperio, fue la deslocalización industrial. La tendencia fue propulsada por Wall Street, y tan salvaje que dejó a EEUU carente ciertos productos tecnológicos estratégicos y avocó al país al retraso tecnológico frente a sus competidores. Iniciada en los años 70 a raíz del 1º Crisis del petróleo, y exacervada en los años 80. Tiene su culmen en 2001, cuando China se une a la OMC y EEUU comienza a invertir y transferirle tecnología. EEUU pretende infiltrarse lentamente en China, igual que hizo con la URSS y Rusia (Yeltsin). En Fatality! Remarcar que, y que le costó a EEUU su imperio, fue la. La tendencia fue propulsada por, y tan salvaje que dejó a EEUU carente ciertos productos tecnológicos estratégicos y avocó al país al retraso tecnológico frente a sus competidores. Iniciada en los años 70 a raíz del 1º Crisis del petróleo, y exacervada en los años 80. Tiene su culmen en 2001, cuandoy EEUU comienza a invertir y transferirle tecnología. EEUU pretende infiltrarse lentamente en China, igual que hizo con la URSS y Rusia (Yeltsin). En 2018 EEUU comenzó a ser consciente de su error y comenzó a sancionar a China. Demasiado Tarde. Hoy día China supera económica y tecnológicamente a EEUU. No hablemos culturalmente.





4 Evaluación de la Actividad del Departamento de Estado en los últimos 12 años





Por motivos de espacio, esta no puede ser una lista exahustiva, pero sí significativa. La escala valorativa es orientativa, y se desarrolla entre Muy favorable, si apreciamos ganancia estratégica y en intereses nacionales estadounidenses en el medio-largo plazo, Favorable, cuando supone una ganancia en el corto plazo, Desfavorable y muy desfavorable, cuando afecta en sentido contrario, siendo el fatality! (licencia narrativa) una pérdida estratégica irreversible.





2011 Guerra de Libia.

Los planes de Gadafi por los que pretendía reorganizar el Sahara hasta el Sahel, sustituir el Franco FCA por el Dinar-oro y disminuir la presencia colonial occidental en la zona. EEUU, apoyada por la OTAN y en especial Francia, asesinan a Gadafi, parten el país entre por lo menos 3 facciones empleando extensivamente milicias yihadistas desplazadas de oriente medio.

A su conclusión se suceden guerras en: Burkina Faso 2012, Mali 2012, Sudán 2013, Tigray-Etiopía 2020; Chad y Níger en estado de guerra permanente. El Sahel se convierte en una fuente de soldados para las milicias yihadistas organizadas en torno a Al-Qaeda/ Boko-Haram, mano de obra barata. Francia y EEUU mantiene control, recursos y venta de armas no solo en el país, sino en toda la zona.

Resultado: Muy Favorable.





2013 Guerra de Siria

Primer enfrentamiento entre Rusia, en apoyo del gobierno de Siria, y EEUU, principalmente por medio de la milicia multinacional yihadista, el DAESH, y el pueblo kurdo. Los gaseoductos Bandar-e-Abbas-Baniya amenazan la estructura de dominio establecida alrededor del Golfo Pérsico, Mar Rojo y Canal de Suez.

EEUU se asegura que los gaseoductos planeados no se construirán, y que no alterarán la geoeconomía petrolera de la región. EEUU no logra el derrocamiento del régimen de Basher Al Asad, pero mantiene hoy día el dominio y explotación del 33% del territorio y los recursos más importantes de rutas, petróleo y grano.

-Inicio del acercamiento Ruso-Iraní. Desfavorable

Resultado: Muy Favorable.





2013 Primavera Árabe en Egipto.

El aumento del precio de los alimentos crea un malestar social que estalla en revueltas; la Primavera Árabe.

Las fuerzas políticas infiltradas por EEUU del medio oriente aprovechan la oportunidad par avanzar en sus proyectos. Se produce un choque entre los Hermanos Musulmanes/UK y el Gobierno de Hosnik Mubarak/EEUU. El ejército toma las calles, se producen cientos de asesinatos de protestantes. Mubarak es enviado a prisión. EEUU apoya al General Al Sissi, verdadero gobernador en la sombra, que mantiene el poder. Finalmente, EEUU mantienen el control sobre el Estrecho de Suez.

Resultado: Muy Favorable.





2014 Guarimbas en Venezuela.

Revueltas antigubernamentales masivas promovidas por EEUU por medio del apoyo a la oposición, Revuelta de color y sabotajes militares, pretenden derrocar al gobierno de Maduro.

La injerencia estadounidense es tan flagrante que se producen muertos. Intervienen las FANB, se desmonta el intento de golpe, el líder de la oposición Leopoldo López es declarado culpable. La oposición reclama la intervención estadounidense, lo que provoca su fragmentación ante la posibilidad de una invasión militar norteamericana. Finalmente, Maduro sigue en el poder, reorganiza a la población, pacta con la oposición, que aún hoy sigue desorganizada, y consigue el apoyo de Rusia.

Resultado: Desfavorable.

2014 Pivot Indopacífico.

Ultimas señales de agotamiento del American Century. Obama da prioridad a las operaciones indopacíficas sobre el atlántico y oriente medio. Esto supone una retirada parcial de tropas estadounidenses sobre el terreno en favor de una doctrina de " . Obama da prioridad a las operaciones indopacíficas sobre el atlántico y oriente medio. Esto supone una retirada parcial de tropas estadounidenses sobre el terreno en favor de una doctrina de " Mando y Control " que le permita comandar y coordinar extensivas masas militares a lo largo del mundo. Retira tropas de Afganistán y Siria, hace uso extensivo de ejércitos Auxiliares (milicias yihadistas como DAESH, Al-qaeda, Boko-Haram...), de ejérctios nacionales aliados (OTAN, Ucrania, Arabia Saudita en Yemen, Etiopía, Colombia contra las FARC) en vez de su US Army. Pretende el acaparamiento de la Producción militar a Escala Mundial.

Resultado: incierto por ahora, pero posiblemente desfavorable.





2014 Golpe de Estado en Ucrania.

Guerra del Dombass. Avance de la OTAN a la frontera Rusa. EEUU depone al presidente Yanukovich por medio de una revuelta de color. Rusia responde Anexionándose Crimea. EEUU impone sanciones económicas extensivas contra Rusia. Se quema el edificio de los Sindicatos de Odessa. El Presidente nazi y agente de EEUU, el empresario P. Poroshenko, cerca y bombardea Donesk el 4 de agosto, iniciando la

EEUU consigue el control directo definitivo sobre Ucrania. Ucrania se convertiría en uno de los países más corruptos del mundo. Favorable.

Pero la pérdida de la estratégica Crimea, y el acceso de Rusia al Mar Negro y Mediterráneo, permiten el establecimiento de una nueva flota rusa. Rusia apoya la resistencia del Dombass, el Dombass no caerá.

Resulado: Fatality!





Proxy de EEUU usando a Arabia Saudita para invadir Yemen conteniendo a Irán. Irán se opone y pertrecha a la oposición local.

EEUU obtiene el control sobre el Golfo de Anden, recursos yemeníes y sobre extiende a Irán, manteniendo a Arabia Saudita y EAU dependientes del suministro de armas de EEUU.

Irán extiende su influencia por todo el Creciente Fértil. Los efectos de esta guerra solo se verán a largo plazo.

Resultado: Favorable.





Generales turcos favorables al clérigo opositor fascista Gülem, alojado en EEUU, intentan tomar el poder. Finalmente el presidente fascista R. T. Erdogan logra superar la crisis manteniendose en el cargo y purgando el ejército. Años después realizará una purga de unos 100.000 funcionarios, incluídos numerosos jueces.

Las consecuencias de este atentado son un lento pero inexorable acercamiento turco-ruso

Resultado: Desfavorable





2017 Ruptura del Tratado New SART

En 2015 Rusia presenta sus nuevos misiles hipersónicos haciendo el tratado inaplicable de facto. EEUU se dota de la capacidad de posicionar sus misiles nucleares cerca de las fronteras chino-rusas, iniciando un rearme nuclear internacional que pretende dejar exhaustos a sus competidores en la Carrera armamentística (como ya hizo con la URSS). La ruptura con el tratado permite el desarrollo de armas nucleares a Irán, y fuerza a EEUU a buscar un nuevo tratado con esta. A demás, el viejo sistema de misiles de corto alcance ha quedado obsoleto ante los nuevos sistemas de defensa aérea y los misiles hipersónicos, en lo que se muestra, a todas luces, como una mala política. EEUU corre el riesgo de acabar ella misma exhausta en dicha carrera.

Resultado: Desfavorable.





2018 Imposición de Juan Guaidó como Presidente no electo de Venezuela.

El advenedizo no logra ni suplantar a Maduro ni organizar a la oposición. Si logra retener los fondos venezolanos en el extranjero y la ayuda internacional, provocando una gran crisis en Venezuela; pero sin los efectos políticos deseados.

Resultado: Desfavorable.





2018 Venezuela, Intento de Asesinato a Maduro.

Se lanzan drones bomba contra el presidente usando agentes infiltrados en su propio ejército.

Maduro sobrevive y el prestigio norteamericano queda cada vez más en tela de juicio.

Resultado: Desfavorable.





2018 Sanciones a China.

Comienza la ruptura de las cadenas de suministro mundiales. EEUU hace que Canadá encarcele a la directora financiera de Hawuei en un inicio de hostilidades.

EEUU se queda sin tecnología 5G, retrasando aún más su desarrollo tecnológico, y China incrementa sus exportaciones.

Resultado: Desfavorable.





2019 Golpe de Estado en Bolivia.

En connivencia con el MI6, EEUU pretende hacerse con el Litio en favor de su industria automotriz. Aduciendo amaño de elecciones, logran que Evo Morales huya del país. Se nombra a Jeanine Jañez como nueva presidenta. Comienzan las movilizaciones populares.

Resultado: Desfavorable.





2020 Pandemia global C-19, enero.

Después de la declaración de Pandemia mundial por covid19 en el mundo entero se toman una serie de medidas restrictivas e impositivas, políticas, económicas y sociales promovidas por la OMS, bajo dominio norteamericano. Son aprovechadas por EEUU para reordenar las cadenas de suministros globales. La Nueva Normalidad. EEUU se posiciona como 1º productor mundial de vacunas, mientras que China lo hace del material sanitario, en lo que se convierte en una contienda por la hegemonía en varios niveles, incluído el mediático.

-En 2021 el WEF anuncia el Gran Reset ; un ajuste a la Nueva Normalidad: "No tendrás nada y serás feliz".

-Las medidas covid deberían haber sido complementadas con la asunción de la Agenda 2030 y acuerdos extensivos en la COP26, hecho que no ocurrió y mencionaremos más adelante.

-En 2021 se produce un proceso inflacionario global que continúa en todo el 2022 y seguirá por varios años.

Finalmente, las líneas de suministros se restablecen, pero EEUU ha perdido parte de sus mercados y credibilidad mundial, siendo desbancado por China. Es el inicio del Descenso Energético de EEUU.

Resultado: Desfavorable.





EEUU apuesta por la candidata opositora nazi Svitlana Tijanovskaya frente al presidente Lukashnko. Las pierde, pero clama manipulación en las elecciones y solicita la intervención militar internacional para deponer al vencedor. Se suceden las revueltas de color, la "Revuelta de las pantuflas".

Es perseguida y finalmente se exilia en Alemania. Lukashnko sigue al mando.

Resultado: Desfavorable.





2020 Operación Gedeón , 3 de mayo.

El intento de golpe de Estado en Venezuela perpetrado por una compañía mercenaria, que pretendía secuestrar al presidente Nicolás Maduro, se salda con la detención de la compañía y el intento del DOS por repatriar a los criminales.

Resultado: Desfavorable.





2020 Asesinato de Soleimani, 3 de enero.

El general Iraní del Qud Soleimani era el gran estratega y encargado de organizar la resistencia occidental en el creciente fértil. Por medio de engaños, se organiza un encuentro para entablar conversaciones. Es asesinado por medio de un misil lanzado sobre la terminal del Aeropuerto de Bagdad.

Irán no se ha repuesto de la pérdida y, mientras es capaz de organizar el frente en Yemen, es incapaz de reorganizar los antiguos escenarios, en concreto Líbano.

Resultado: Favorable.





2020 Acuerdo tripartito Estados Unidos-Israel-Marruecos, 22 diciembre.

Comienzan las inversiones americanas en Marruecos. EEUU ordena a España a ceder la soberanía sobre el Sahara Occidental. EEUU planea el rearme de la zona con la instalación de nuevas bases y gana legitimidad para Israel entre el mundo árabe.

Resultado: Muy Favorable.





EEUU se retira después de 20 años de infame ocupación y sin ningún objetivo perceptible cumplido. Lo que ya se anunciaba sucedió, y nada compensará las pérdidas humanas y daños infligidos. EEUU recupera recursos humanos importantes y elimina un foco de inversión, dejando fondos libres que serán empleadas en otros teatros (Kazajistán y Ucrania, nuevas bases...). Aun así, el coste no supera el beneficio se mire por donde se mire.

Resultado: Desfavorable.





2021 Haití, Asesinato del Presidente Moisel, 7 de julio.

Haití es el producto final del proceso de Guerra no convencional, un estado fallido controlado por mafias afines al régimen estadounidense que pelean por el territorio mientras permiten la explotación de la población. EEUU puede continuar con el 'Business as Usual'.

Resultado: Favorable.





2021 Aukus , 15 septiembre.

Los socios europeos ya no son confiables ." "El impacto geopolítico del gaseoducto Nordstream 2, finalizad el 10.9.2021 , ha sido tan profundo que USA ha decidido relegar de sus planes nucleares al bloque Euro-OTAN entero, incluida Francia, y con ello reconfigura toda su estrategia militar en una reorganización que ya se ha comparado con la creación de la propia OTAN y el inicio de la Guerra Fría en 1945.."

Resultado: Muy Favorable.





EEUU es perfectamente consciente de que su lento pero inexorable declinar energético le lleva a una disminución de sus capacidades económicas, y con ellas a sus capacidades operativas, lo que significa una relegación geopolítica mundial. Desde la presentación de la Agenda 2030, encargada a la ONU en 2015, intenta encauzar los flujos energéticos a su conveniencia, fijar cuotas de producción de carbono y toda una serie de medidas medioambientales con implicaciones industriales. La cumbre es el escenario perfecto.

Rusia y China no acuden, innumerables países se niegan a llegar a acuerdos, solo Europa se acoge a algunas de las disposiciones pactadas. La cumbre es un auténtico fracaso y EEUU inicia el Drill New Deal de retorno a los combustibles fósiles.

Resultado: Muy Desfavorable.





Mezclando técnicas de revueltas de colores con infiltración se plantea un asalto armado en el país. Los asaltantes son una masa mercenaria de entre 10.000 y 20.000 soldados provienen de Afganistán y se mueven a través de líneas francas estadounidenses.

La OSCE responde y repele el ataque. El presidente ahora se inclina aún más hacia Rusia. EEUU pierde un hub energético.

Resultado: Desfavorable.





2022 Guerra de Ucrania, 24 febrero.

Después de iniciada la Guerra civil en el Dombass, Rusia pone en marcha la Operación Militar Especial, con la misión de proteger dicha zona y desmilitarizar y desnazificar Ucrania.

-Ni EEUU, ni ninguno de sus aliados, estaban preparados para el asalto. Rusia destruye las infraestructuras militares críticas el primer mes. Desfavorable.

-Implicación de la OTAN - Los países de la OTAN se niegan a implicarse directamente. Desfavorable.

-Activación del IS3 - Se prestan a implicarse indirectamente como contratistas. Desfavorable.

-Zona de exclusión aérea- Solicitada insistentemente desde los tabloides del Main Stream. Es descartada por el Pentágono. Desfavorable.

-EEUU pierde el control sobre la ONU, y prácticamente la mitad de países no desaprueban las prácticas rusas. Desfavorable.

-Se descubren 38 biolaboratorios. EEUU se muestra como origen del covid-19. Desfavorables.

Es el inicio del desmantelamiento industrial de Europa. Muy Favorable. -Voladura del Nordstream 2. EEUU recupera el control energético , y con él el geopolítico, sobre Europa.

-Petrodólar: EEUU pierde control sobre Araba Saudita, que comenzará a tratar el comercio de petróleo en Yuanes. Desfavorable.

El Occidente colectivo se presta a "dar ayuda hasta el último ucraniano", lo que significa un gasto inútil de vidas, dinero y recursos. EEUU va a empezar a perder aliados (Turquía, Arabia Saudita, India), Territorios y mercados. Es el fin de la hegemonía y de la Pax Americana.

Resultado: en desarrollo pero Fatality!





2022 Taiwán.

proceso de independencia, que aún se mantiene políticamente como parte de China. China responde con un bloqueo a Taiwán, pero logra restablecer los canales de comunicación de la isla, el comercio, y desescalar el grado de beligerancia. EEUU envía a su EEUU reactiva el conflicto con China para reducir su tasa comercial y apoyo a Rusia en el frente ucraniano. Inicia una política de rearme de la isla y un, que aún se mantiene políticamente como parte de China. China responde con un bloqueo a Taiwán, pero logra restablecer los canales de comunicación de la isla, el comercio, y desescalar el grado de beligerancia. EEUU envía a su 7º Flota y responde con sanciones a las tecnológicas taiwanesas con la intención de dañar a la producción china dependiente de tal industria. China mantiene su producción intacta y apoyo a Rusia, avanzando en todos aquellos lugares golpeados por las sanciones norteamericanas.

Resultado: Desfavorable.





2022 Golpe de Estado en Perú.

Debido al constante acoso de la derecha, Pedro del Castillo disuelve las cortes con la pretensión de convocar elecciones constituyentes. El Parlamento lo destituye aduciendo "incapacidad moral". Dina Boluarte, su vicepresidenta, a mandato de EEUU, frena la iniciativa de Castillo, toma el poder, y convoca elecciones para 2024. Se suceden las protestas en la calle, con más de 60 muertos. El periodo de inestabilidad iniciado permite mantener el control efectivo sobre el país, pero afecta a su gobernabilidad.

Resultados: Favorable.





Conclusión





2 decisiones fueron cruciales en el devenir del futuro de Estados Unidos:

-Deslocalización industrial masiva a China

-Adaptación integral de su ejército a conflictos de baja intensidad por medio de la doctrina 'War on Terror'.

Ambos tomados en 2001.





Aunque haya pasado desapercibido, puede que 2001 haya sido el año más triste para la historia colonial de los EEUU. Ese año se selló el destino del país.





4 Decisiones han sido cruciales en estos últimos 12 años en la pérdida de hegemonía de EEUU:

-Iniciar la Guerra civil Ucraniana 2014

-El pívot asiático 2014

-Gestión de la pandemia 2020

-Gestión de la Operación Especial Militar rusa en Ucrania 2022.

En todos estos eventos vitales, EEUU ha salido, por unos u otros motivos, desfavorecida





Una decisión de enorme calado fue la voladura del Nordstrems sep 2022 , que le permitirá el dominio sobre Europa para las próximas décadas, si ningún evento lo impide. Bien tomada desde el punto de vista norteamericano. El Atentado del Siglo.





abuso de la fuerza militar, una incapacidad de mantener acuerdos políticos y una pérdida constante de aliados. ¿Por qué? Por su doctrina militar iniciada en 1991 con la Pax Americana. Si fusionas lo económico y lo político (choque de intereses. Cuando queremos entender por qué se toman estas decisiones y no otras, lo que vemos es un¿Por qué?. Si fusionas lo económico y lo político ( Sistema de Esponsorización Generalizado ), y fusionas lo militar y lo político (DPG, Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, 'War on Terror'), lo que tienes inevitablemente es una fusión económico-militar, en el que se produce un





¿Es capaz un ejército cooptado por las corporaciones sostener los Intereses Nacionales y Estratégicos por encima de los corporativos?





La respuesta es clara: no. O al menos no el US.Army.





En teoría, los intereses militares deben defender posiciones estratégicas para el país, convirtiéndose en prioritarios. Los políticos el interés nacional, siendo secundarios. Por último, los financieros velar por su propio interés económico; cómo no.





Pero hemos visto cómo desde la guerra de Corea esto no es así. Las guerras estadounidenses no están diseñadas para ser ganadas, sino para ser luchadas independientemente del beneficio estratégico. ¿Qué beneficio se obtiene? Ni siquiera se protege el Interés Nacional, el beneficio es Económico.





Los militares no cumplen con los intereses estratégicos porque pierden guerras y posiciones; por lo mismo que los políticos no cumplen con el interés nacional.





El futuro de EEUU ha sido sentenciado por sí mismo. Ahora se arroga al fascismo puro y duro en un intento de contener a sus pueblos y separar a Alemania de Rusia.





Europa se enfrentará a un gran dilema, continuar alimentando al ser cadente o aliarse con el nuevo bloque Euroasiático. Europa es la presa que se vende, y será una presa que ni China ni Rusia dejarán escapar.





Al complaciente pueblo europeo le sigue quedando pendiente una gran tarea: exterminar a sus élites locales dominantes serviles con el imperio, desembarazarse de su pasado fascista y colonial, y participar en la construcción de un Mundo Nuevo Internacional. Una verdadera federación de federaciones de pueblos libres, Municipios Libres y fraternales. ¿Es posible derrotarles? Nunca fue tan fácil. Sabemos cómo actúan, como actuarán y por qué no pueden dejar de hacerlo. El rey está desnudo, y es ya evidente su decrepitud.





Salud! PHkl/tctca

___________

Para Saber más