Petroleras 'Capturan' la COP28 - The Ecologyst

El Sultan Ahmed Al Jaber





Al Jaber ha sido confirmado como el próximo presidente de la COP28. Es un miembro influyente del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, ocupando cargos como ministro de industria, director ejecutivo de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC) y presidente de la Compañía de Energía del Futuro de Abu Dhabi (Masdar).





De 49 años se educó en los EEUU y el Reino Unido, y ha sido el rostro del sector energético de los EAU durante la última década, estableciendo Masdar en 2006 ciudad ecológica fallida ] mientras dirigía el brazo de inversión estratégica del gobierno de los Emiratos árabes Unidos EAU.





Al Jaber no forma parte de la familia real, lo que hace que su ascenso sea aún más notable. Es conocido por tener relaciones cercanas con líderes mundiales y directores ejecutivos.





Planetario

Tasneem Essop, director ejecutivo de Climate Action Network International, dijo:





“Con la sede de la COP28, los Emiratos Árabes Unidos, han anunciando el nombramiento de Su Excelencia el Sultán Ahmed Al Jaber como presidente de la COP28, es imperativo que el mundo esté seguro de que dejará su cargo como director ejecutivo de Abu Dhabi National Oil. Corporación."





“Él no puede presidir un proceso que tiene la tarea de abordar la crisis climática con tal conflicto de intereses, encabezando una industria que es responsable de la crisis misma . Si no deja el cargo de director general, equivaldrá a una captura a gran escala de las conversaciones climáticas de la ONU por parte de una compañía petrolera nacional petroestatal y sus cabilderos asociados de combustibles fósiles."





“La COP26 en Glasgow contó con la asistencia de 500 lobbistas de la industria de los combustibles fósiles, la COP27 en Egipto vio un aumento de un 25% de lobbistas energéticos [de unos 6.500 participantes], la COP28 ahora parece ser una presa de caza para los intereses creados que sin duda utilizarán las conversaciones sobre el clima para continuar socavando cualquier progreso en acción climática. Como sociedad civil, exigimos que Al Jaber haga lo correcto y se haga a un lado o renuncie.”





Rachel Kyte, decana de la Escuela Fletcher de la Universidad de Tufts, dijo:

“El presidente entrante de la COP tiene un dilema. Los Emiratos Árabes Unidos compiten por ser la fuente de combustibles fósiles más eficiente y de menor costo al mismo tiempo que la producción mundial debe disminuir por medio de una transición energética en línea con las vías del IPCC y la IEA [Instituciones controladas por EEUU].





“No puede haber ya más desarrollo de los combustibles fósiles. Será un desafío que como presidente de la COP intentara unir a los países en torno a una acción climática más agresiva y, al mismo tiempo, sugerir que otros productores dejen de producir porque los EAU lo tienen cubierto. No tenemos el espacio planetario para mensajes mixtos”.





Salud

Christiana Figueres, Jefa Climática de la ONU de 2010 a 2016, dijo:

“La Agencia Internacional de Energía (AIE) ha dejado muy claro que no hay más espacio atmosférico para ningún petróleo, gas o carbón nuevo. Esta claridad política refleja los hallazgos de la ciencia y las crecientes demandas de la opinión pública. La COP28 no solo debe alinearse con esta realidad, sino acelerar la descarbonización global. No hay otro camino a seguir”.





Vanessa Nakate, activista por la Justicia Climática de Uganda, dijo:

“La COP28 necesita ver dinero real puesto en el Fondo de Pérdidas y Daños acordado en Egipto. Pero junto con esto, la COP28 debe acelerar la eliminación global de los combustibles fósiles: no podemos tener otra COP en la que se permita a los intereses de los combustibles fósiles sacrificar nuestro futuro por obtener unos pocos años más de ganancias.





“Y, por último, las voces de la sociedad civil y los jóvenes activistas son cruciales para hacer que los gobiernos rindan cuentas: deben ser escuchados en Dubái sin intimidación”.





Maria Mendiluce, directora ejecutiva de , directora ejecutiva de We Mean Business Coalition , dijo:

“La gran ambición y el liderazgo del nuevo presidente de la COP28 de los EAU,el Sultan Al Jaber, son fundamentales para acelerar la importante inversión necesaria a nivel mundial para ofrecer un sistema de energía limpia, con los nuevos empleos, y los beneficios económicos y de salud que traerá.





“La ciencia nos indica los peligros de ir más allá del límite de 1,5 °C: no puede haber nuevos proyectos de combustibles fósiles, según la Agencia Internacional de Energía”.