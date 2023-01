Cuando los planes salen mal: Golpe de Estado de la CIA en Perú estalla en violencia - Global Research

<<Se produce cuando sindicatos, partidos de izquierda y colectivos sociales se preparan para una marcha vespertina por Lima, la capital, para denunciar una “dictadura racista y clasista”.

<<Los partidarios del derrocado presidente Pedro Castillo exigen nuevas elecciones y la destitución de la actual líder Dina Boluarte.

📝🇵🇪Peru: Police clash with protesters at tourist city of Cusco: The deadly clashes have spread to the tourist city of Cusco, the ancient capital of the Inca Empire, where one protester was killed and more than 20 people, including six police officers, were wounded. pic.twitter.com/fFIaRtjxBY