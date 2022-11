Call of Duty es una Psyops del Gobierno de EEUU "Cuidadosamente Contruida": Documentos que lo prueban - MintPressNews

Inmediatamente después del asesinato, el Departamento de Estado de Pompeo planteó la falsedad de que la razón por la que mataron a Soleimani fue que estaba a punto de llevar a cabo un ataque terrorista contra los estadounidenses. En realidad, Soleimani estaba en Bagdad, Irak, para conversaciones de paz con Arabia Saudita.

Por lo tanto, así como Activision Blizzard está reclutando a altos funcionarios del Departamento de Estado para sus rangos superiores, sus juegos celebran los asesinatos más controvertidos del mismo Departamento de Estado.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Call of Duty ordena a jóvenes jugadores impresionables que maten a líderes extranjeros. En Call of Duty Black Ops (2010), los jugadores deben completar una misión para asesinar al líder cubano. Si logran dispararle en la cabeza, son recompensados ​​con una escena extra sangrienta a cámara lenta y obtienen un trofeo de bronce "Muerte a los dictadores". Así, los jugadores se ven obligados a realizar digitalmente lo que Washington no logró en más de 600 ocasiones

Una misión de "Call of Duty: Black Ops" hace que los jugadores asesinen a un rehén Fidel Castro

Call of Duty: Modern Warfare recrea esta escena para lograr un efecto dramático. Sin embargo, en su versión, no son las fuerzas lideradas por Estados Unidos las que están matando, sino Rusia, lo que encubre un crimen de guerra al culpar a los enemigos oficiales.

Una misión en “Call of Duty: Modern Warfare” hace que los jugadores recreen la infame carretera de la muerte

“Call of Duty, en particular, ha sido señalado por recrear eventos reales como misiones de juego y manipularlos con fines geopolíticos”, dijo Secker a MintPress, refiriéndose a la Carretera de la Muerte, y agregó:

"En una cultura en la que la exposición de la mayoría de las personas a los juegos (y películas, programas de televisión, etc.) es mucho mayor que su conocimiento de los acontecimientos históricos y actuales, estas manipulaciones ayudan a enmarcar las reacciones emocionales, intelectuales y políticas de los jugadores. Esto les ayuda a convertirse en defensores más generales del militarismo, incluso si no se inscriben así formalmente”.

El último libro de Secker, " Superheroes, Movies and the State: How the U.S. Government Shapes Cinematic Universes ", se publicó a principios de este año.