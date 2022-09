El Alcance de la Catástrofe de Doñana, Sintoma de un Crimen contra la Humanidad Sin nombre. Análisis

Europa, forzada o no por EEUU, se pliega a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU; la interpretación capitalista de conservación de la naturaleza es el desarrollo de industria y crecimiento económico. Entran dentro de lo conservador; pero incluso. Un esfuerzo por el que muchos europeos están voluntariamente dispuesto a hacer un sacrificio. Sin embargo, su implementación por los gobiernos es un, porque practican una. En los términos que está planificada,

La razón última es que estos gobiernos atienden más a los intereses corporativos que a sus intereses nacionales y geoestratégicos. La cooptación de los estados por las oligarquías corporativas es total; ejemplo meridiano son los Cargos Duales, las puertas giratorias de los cargos ejecutivos, que hacen que intereses estratégicos corporativos se confundan con los interese nacionales. Las corporaciones infiltran y captan egentes en los gobiernos; nada que no se sepa. Y las oligarquías más poderosas son las trasnacionales. Solo así se explica la negligencia de 40 años del PSOE, el resto son excusas. Son estas corrupciones las que evitan la introducción de medidas correctoras.

Nuestra visión y conocimiento de los hechos acaecidos hasta ahora nos llevan a pensar que la Agenda se desarrollará en los términos establecidos por las Agrocorporaciones por medio de la doctrina del shock , una vez ocurran los desastres, no antes, y bajo el lema "no haya alternativa" .

Aún así el sistema capitalista oriental se fortalece, gracias a la planificación, mientras que el occidental empezó su Descenso, por culpa del pillaje; lo cuál puede llevar a décadas de quiebras constantes.

Occidente intenta aprovechar la Operación Especial en Ucrania para reorganizar su sistema agrario, aumentando su intensidad en EEUU, disminuyendola en la UE y confiándola a las trasnacionales. En realidad intenta adaptarse a su nueva escala en general intentando mantener los intereses establecidos. Esto no funcionará, ya que han roto el metabolísmo hídrico de 3 continentes: Norteamérica, Europa y África. La desertización del Amazonas, Sahel y Sabanha ya están en marcha, y llega a Groenlandia, Siberia y Alaska. El bloque occidental simplemente no puede mantener su consumo actual sin los ínsumos de los 5 continentes. EEUU no puede suplirse así mismo y a Europa como cliente.