Irak al Borde de la Guerra Civil: Bagdad en caos después de casi 20 años de la invasión estadounidense

Los ataques con armas y misiles sucedidos contra el epicentro de la toma de decisiones en Irak, la zona de las embajadas de Bagdad, también denominada Zona Verde, son solo la expresión de lo que ocurre en todo el país. El conflicto ha escalado, y adopta dimensiones internacionales. El país está en vilo y se prepara para una posible nueva guerra civil.

A diferencia de Afganistán o Siria, Irak no es un proxy de EEUU, sino una pieza fundamental en el control del mercado mundial de la energía, base de su imperio. Sin Irak no hay EEUU.





Breve y certero artículo que perfila el panorama actual tanto de la política como del conflicto en Irak tras 20 años de neocolonialismo y ocupación militar.





Salud! PHkl/tctca

________________









Traducción tarcoteca - Baghdad Is in Chaos After Almost 20 Years Since the US Invasion - Mideast Discourse 31.8.2022 Steven Sahiounie