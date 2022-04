Geopolítica Libertaria: no es Ucrania, EEUU o Rusia, es la Guerra por el Mundo Nuevo por Nacer

Creíamos que este era un debate muerto, pero la avalancha de publicaciones anarquistas antirrusas, proucranianas, proamericanas y pro-otanistas ha hecho que demos un pequeño repaso a las distintas situaciones y condiciones para dirimir qué opción se ajusta más al ideal libertario y si podemos o no llegar a un consenso.

no podemos hablar de la guerra en Ucrania sin recordar los 8 años de apoyo que hemos dado al Dombass y la guerra civil allí vivida desde 2014





Apoyo al Dombass





Brevemente recordar que desde la caída de la URSS, tal vez antes, las fuerzas fascistas toman el control de Ucrania y comienzan a aplicar una serie de medidas segregadoras progresivamente que fueron preparando el terreno. En 2014 se produce la revuelta del EuroMaidan , en la que los partidarios de la UE dan un golpe de estado. Partes de la nación se sublevan, y surge el AntiMaidan. El edificio de los sindicatos arde en Odesa matando a 50 personas, es el punto de inflexión. Crimea realiza un referendum y pasa a formar parte de Rusia. Mientras Donetsk y Lugansk piden su autonomía. Esta es contestada por una serie de atentados y bombardeos; fue el inicio de la Guerra Civil Ucraniana.





En su momento al movimiento libertario le pareció correcta la independencia o autonomía del Dombass de Ucrania. Pareció una solución mejor que la anexión rusa de Crimea.





También rechazamos la intervención militar Ucraniana, su apartheid y su segregacionismo en el Dombass. Denunciamos las torturas, asaltos y asesinatos de civiles y compañeros.





Finalmente muchos fueron a luchar por el Dombass; y les apoyamos sin fisuras.





Entonces no nos importó, e incluso respiramos aliviados, sabiendo que la región estaba bajo la control de Rusia. Incluso sabiendo que Rusia la utilizaría para frenar la expansión de la OTAN prolongando el conflicto como en su momento hizo en España para contener a la Alemania de Hitler en 1936.





Nuestras posturas tarde o temprano coincidirán con los intereses de algunas élites, indefectiblemente; bien a favor o bien chocarán; que suele ser lo más habitual. ¿Debemos dejar de apoyar lo que creíamos anteriormente válido por estas coincidencias coyunturales? ¿Invalidan estas coindencias la lucha anterior o podría reforzarla? Bienvenidos a la geopolítica, anarquistas.





Nuestra postura coincide, a nuestro pesar, con la postura de Rusia, no con Rusia





Ahora Rusia cree que es el momento de realizar la separación definitiva entre el Dombass y Ucrania por medio de dos repúblicas independientes; en un principio no su anexión. ¿Qué culpa tenemos nosotras de que nuestro interés coincida con el de Rusia?





A Rusia la autonomía del Dombass no le parece posible de alcanzar por medios políticos. Rusia, por muchas razones, a iniciado una guerra sin preguntarnos. Esta aventura bélica provoca una contradicción y dilemas en el movimiento libertario que debe ser resuelta:





Ucrania - Es rehén de la OTAN y EEUU en el Este y Rusia en el Oeste. Debatir el apoyo libertario a Ucrania significa decidirse si apoyamos o no al Gobierno instaurado por la OTAN y al Pentágono en Kiev, o a Rusia.

-Por una parte el gobierno Ucrania protege a nuestras hermanas ucranianas de la ofensiva rusa. -Pero a su vez el gobierno Ucraniano mata a nuestras hermanas del Dombass y rusas.





Dombass

-Es rehén de Rusia. -Por una parte Dombass mata a nuestras hermanas ucranianas -Pero a su vez Dombass protege a nuestras hermanas del Dombass.





Rusia

-Por una parte Rusia mata a nuestras hermanas ucranianas

-Pero a su vez Rusia protege a nuestras hermanas del Dombass.





EEUU

-EEUU no mata directamente a nuestras hermanas Dombassinas .

-EEUU no mata directamente a nuestras hermanas Ucranianas.

-EEUU/UE/OTAN proporciona los medios para que nuestras hermanas Ucranianas ataquen a sus hermanas Dombasinas y rusas.





Como vemos, las contradicciones residen en ambos lados de la trinchera.





Lo que sigue es hacer una valoración geopolítica sobre la conveniencia o no de la postura de uno u otra bando. Porque del resultado de este debate tendremos acabaremos apoyando un mundo u otro: OTAN o Rusia.





Valoración geopolítica sobre apoyos políticos





Apoyar a Ucrania

Apoyar a Ucrania no es solo defender un territorio, defender la vida de unas gentes. Ni si quiera significa defender nuestras compañeras; es mucho más. Significa apoyar a un gobierno y su política.





Antes de que estallase la Guerra, el gobierno neonazi de Ucrania intalado por la OTAN practicaba el Apartheid en todo su territorio y la limpieza étnica en el Dombass. Políticas más allá del ultraconservadurismo: Políticas Nazis.





Durante la guerra, las milicias fascistas se convirtieron en batallones del ejército regular. Fue entonces cuando la verdadera guerra mostró su rostro: runas y esvásticas hondeaban en los pabellones. Las tropas eran nazis, el monstruo había renacido.





Si Ucrania venciera, si se incorporase en la UE, OTAN y mantuviese el Dombass ¿Qué sucedería? La victoria sería de Estados Unidos que continuaría con sus planes. Se desencadenarían una serie de acontecimientos no muy distintos a los vistos hasta ahora. ¿Estamos dispuestos a asumir sus tácticas de Apartheid en Ucrania y que concluyan con su limpieza étnicas? ¿Estamos dispuestos a asumir las mismas tácticas que se emplean en Palestina? ¿Que concluyan con la nazificación del país? ¿Que se extienda por el mundo? ¿Que hondee la esvástica como bandera de liberación ? ¿Pensamos colaborar con las limpiezas étnicas, genocidios, masacres, golpes de estado y en definitiva con nuestro suicidio político colectivo? Ucrania ni EEUU ni la OTAN pueden ser apoyados por los libertarios.





Apoyar a EEUU

EEUU no ha dejado de acosar a Rusia y el resto de países, generar guerras (Yugoslavia, Kwait, Irak, Afganistán, Libia, Siria) y expandir la OTAN desde 1989. En 2010 la OTAN se hace global. EEUU tenía planes de expandir la OTAN hasta embolsar a Rusia y ha dado muestras de proliferación de armamento nuclear.





De vencer EEUU en Ucrania significaría su entrada en la UE, OTAN y el emplazamiento de misiles nucleares. También la admisión al club OTAN de Finlandia y Suecia. Estos serían respondidos con el emplazamiento de más misiles en las fronteras de Rusia y Bielorrusia. EEUU podría aumentar la tensión con China por Taiwan. Intentarían penetrar en Centro Asia por medio de Turquía y Chechenia Emplazamiento de plataformas petrolíferas en ártico y antártico. La expansión de la OTAN global con sus esvásticas enarboladas. El fin de la ONU. En definitiva la expansión mundial de los planes estadounidenses y su Reich.





Apoyar a Rusia

¿Es la alternativa Apoyar a Rusia, la cuál es similarmente retrógrada, corrupta y que nos ha reprimido y encarcelado sistemáticamente? La respuesta no es muy positiva. Rusia conoce muy bien cómo organizar una buena represión, ataques preventivos, ocupaciones, guerras, purgas o moverse entre corruptelas mafiosas. Puede que ahora estén haciendo una guerra interesadamente más civilizada, puede que sus objetivos geopolíticos sean distintos de los americanos, pero en el fondo es un mismo sistema, el capitalista. Una vez venzan harán con nosotros lo que todo sistema capitalista hace: usar nuestra carne en su metabolismo, bien sea en el frente de guerra bien sea en sus maquilas.





Rusia sin embargo no da muestras de expansión en el corto plazo y ha apoyado a pueblos amenazados por el IV Reich, en todo el mundo como Venezuela, Cuba, Irán. Con Rusia como vencedora, se desvanece, en el medio plazo, una perspectiva de expansión bélica trasnacional, apartheid, limpieza étnica y nazismo.





Rusia es por ahora el mal menor.





¿Se puede apoyar a Rusia?





La pregunta clave es si se puede o no apoyar a Rusia. La respuesta la tenemos en todos aquellos lugares donde han aparecido conflictos de intereses, paradojas o dilemas en el movimiento.









Venezuela 2014

Las guarimbas más importantes, barricas, se levantan contra el Régimen de Venezuela en 2014 . Los anarquistas se ponen del lado de las revueltas y en contra del estado. Las guarimbas resultaron ser un movimiento cooptado de la ultraderecha y acabaron pidiendo la intervención militar de EEUU. Ante el advenimiento de una guerra de ocupación parte de la derecha se desmoviliza. Después de los atentados de 2017 la derecha opositora se disolvió y no logró recomponerse. En 2019 EEUU propone a Juan Guaidó como presidente en funciones. Vuelve a pedir intervención extranjera y tropas americanas en Caracas.





La pregunta es clara ¿Qué hizo que algunos compañeros apoyaran en dos ocasiones la intervención militar extranjera sobre su propio país? Esperamos que la respuesta sea que tuvieron más en cuenta las necesidades inmediatas que las necesidades estratégicas, porque de lo contrario querría decir que los compañeros apoyaban la invasión estadounidense en su propio territorio.





Cataluña 2017 En 2017 se desarrolló el proceso de independencia de la región española. Entonces se vio acertadamente el conflicto como un intento de la burguesía local de deshacerse de la burguesía central, un típico enfrentamiento por el poder. Malas cartas para los anarquistas, en ambos casos, por acción u omisión, se acabaría por apoyando a uno u otro gobierno sin posibilidad de grises.

Las luchas libertarias en España fueron por la autodeterminación y el fin de la represión. Compañeros anarquistas tomaron parte en el proceso por la secesión. Otros lo criticaron el proceso por ser reaccionario y nacionalista. Otros abogaron por que prevaleciese la autonomía, el cantonalismo, el federalismo , y la ayuda a los compañeros anarquistas en lucha.





Bielorrusia 2020

El país vive una situación autoritaria y de desafección generalizada. En las últimas elecciones de 2020 se produce una revuelta en contra del vencedor Lukashenko. Estas revueltas son apoyadas claramente desde el interior por las hordas fascistas enarbolando banderas monárquicas y ultraderechistas y desde el exterior por los nazis de la EEUU, UE y OTAN. Los sublevados acabaron solicitando la intervención militar externa de forma similar a Venezuela bajo el guion de 'Revolución de color' establecido por el pentágono. Desde ese momento perdieron fuerza, se disolvieron las fuerzas agregadas y sus líderes huyeron a Reino Unido y Polonia. Nuestros compañeros en Bielorrusia fueron dúramente reprimidos. ¿Sirvió de algo apoyar a la ultraderecha? ¿Sirvió de algo participar en un movimiento teledirigido por el fascismo internacional?





La contienda nos llevaba pues al dilema de qué es más preferible, si una dictadura socialista o una dictadura capitalista de ultraderechas. Aún así hubo compañeros que participaron defendiendo la dictadura capitalista de la ultraderecha.





Podríamos seguir con la deliberación entre males mayores, menores, inaceptables, líneas rojas y resistencias: URSS, Cuba, Nicaragua...apliquemos la misma lógica: ¿es la alternativa mejor? ¿Qué sucedería a nivel mundial la penetración de EEUU/OTAN en los parlamentos nacionales? ¿Es la balcanización militar el camino de la liberación autogestionaria? ¿Es admisible la destrucción de las minorías por las mayorías y las minorías?





La 'Solución Dombass'





Está claro que ni en lo concerniente a EEUU, ni OTAN ni Rusia nos vamos a poner de acuerdo. No sabemos muy bien por qué pero así ha sido hasta ahora. Olvidémonos de los actores y de su propaganda. Fijémonos en los hechos.





En lo que Sí estamos de acuerdo todos es que:

-Ucrania sufre un gobierno activamente fascista desde 2010 con Yanukóvich, momento de inicio de las fuertes medidas segregacionistas y racistas.

-El Dombass desarrolló un proceso contrario al Maidan, llamado antiMaidan , declarándose independiente.

-El Dombass fue atacado por fuerzas nacionalistas y abiertamente nazis en una maniobra de la OTAN, comenzando la Guerra Civil Ucraniana.

-El Dombass debe ser independiente, y su pueblo Autónomo.

-Desconocemos cuál será el siguiente paso de Rusia, pero el avance de EEUU va a continuar, y con él se expandirá 'La OTAN Global' y la nazificación mundial .





Es en este punto de un Dombass independiente donde encontramos el punto de unión con Rusia que no podemos encontrar con EEUU.





Del No a la Guerra a la Guerra de Clases La solución a Ucrania no pasa por la Guerra en Ucrania, pero tampoco por la guerra contra el Dombass. Es decir, no pasa por permitir al gobierno Ucraniano continuar con su política de segregación y limpieza étnica.

No a la Guerra, Guerra de Clases! El Mundo Nuevo por nacer





Tenemos ante nosotros un panorama de intereses cruzados en el que las fuerzas capitalistas se despedaza atrapando a nuestras organizaciones en el medio.





No nos debemos dejar llevar por sus proclamas y propaganda, porque si no acabaremos siendo digeridos.





No hay nunca que perder de vistas nuestros propios objetivos declarados: la creación de autonomías territoriales libremente federadas y la democratización directa de las instituciones.





Contradicciones

Cuando nuestros intereses coinciden, coinciden; lo cual no quiere decir un apoyo sin fisuras ni apegarnos a su dialéctica ni con los valores del país. Nosotros debemos seguir con nuestros planes de Revolución social allá donde estemos, porque ese es el sino del anarquismo; cambiar el mundo y hacerlo libre de la explotación y el abuso. Si nos vemos obligados a colaborar, si queremos atraer concienciases, es prioritario explicar y criticar constantemente la colaboración.









El conflicto militar está servido a nivel geopolítico, y piden que escojamos bando. Nuestro lugar no está con los ejércitos capitalistas, está con el pueblo: parar la guerra, asistir a los damnificados, disminuir la beligerancia, impedir la militarización, avanzar en la justicia social, impedir el avance del fascismo, nazismo y nacionalismo, impedir la proliferación nuclear son nuestras prioridades.





¿Consigue nuestros objetivos apoyar al gobierno de Ucrania, su ejército, o a EEUU? No. Significa la proliferación del Nazismo y militarismo mundial; justo lo contrario de nuestros propósitos.

¿Consigue n uestros objetivos apoyar al gobierno de Ruso?

¿Consigue n uestros objetivos apoyar al gobierno del Dombass?

No creemos que se consigan todos los objetivos, pero podemos intuir que se frene el fascismo, el segregacionismo, el apartheid y se consiga una región autónoma.





En resumidas cuentas, nuestra opción no son buenas y pasan por colaborar y escoger entre un mal y un mal mayor.

¿Colaborar con el fascismo? Ni un paso atrás!

¿Y si nuestros intereses coinciden con intereses fascistas? Muchos entienden que ésta es la situación que se vive en Ucrania. No van desencaminados.





Enfrentamos el fascismo a diario a modo individual en nuestros puestos de trabajo. La práctica habitual nos demuestra que a menudo nuestros intereses coinciden con los fascistas: a los casos anteriormente mencionados podemos añadir Chalecos amarillos, revueltas en Hong Kong... Pero su capacidad de acaparar el espectro mediático hace que nuestros esfuerzos revolucionarios y nuestra gimnasia revolucionaria beneficie y refuerce a aquellos que se han declarado nuestros enemigos y que han explícitamente declarado que nos quieren destruir.





Si algo demuestra la historia es que con el fascismo no se puede colaborar ni discutir. Colaborar con el fascismo significa la derrota automática. El frente de guerra en colaboración con el fascismo supone abrir un conflicto con el propio fascismo. No podemos asumir ni sus premisas, ni sus condiciones, ni sus objetivos. No podemos asumir su discurso ni su narrativa. Lo más cerca que se puede colaborar con un fascista es en las instituciones formales e informales, no militares, para contradecirlo.





Y sin embargo ha sucedido, como demuestra el ejemplo de Rojava. ¿Cómo sobrevivieron? Aferrándose a sus principios, desarrollando su propio programas sociales y militares, organizando el entorno social evitando la filtración del discurso fascista, otanista y sirio y una ingente labor propagandística a nivel mundial. Desarrollaron una verdadera Autonomía. Por ejemplo: en las ofensivas militares conjuntas con EEUU su objetivo declarado nunca fueron pueblos, sino posiciones militares del DAESH. Hay diferencia. Sus ofensivas contra posiciones turcas no atañían al pueblo turco, sino al ejército fascistificado de Turquía.









Conclusiones





No es lógico que anarquistas participen con el ejército ucronazi, porque no es cierto que esté en peligro el territorio Ucraniano. El único territorio atacado fue el Dombass por 8 años.





Una vez acabe la contienda, si vence Ucrania, continuará el apartheid contra los no ucranianos puros, continuará la nazificación, y se preparará el asalto al próximo pueblo, que tal vez sea Bielorrusia o Georgia. Otro pueblo que evangelizar con esvásticas y cruces de fuego.





Una vez acabe la contienda, si vence Rusia impondrá sus condiciones políticas, pero no impondrá un apartheid ni una nazificación. Impondrá un nacionalismo capitalista autoritario. Pedirá el desarme y la desotanización de países de su entorno, Finlandia y Suecia.





El territorio que estuvo, está y estará en peligro si Rusia no consigue sus objetivos será el Dombass , por eso es lógico apoyar su lucha a pesar de que Rusia ejecute a su modo sus operaciones. Son condiciones distintas las de Dombass y las de Rusia. El Dombass debe ser protegido.





Es del máximo interés para la humanidad que la OTAN se disuelva y que el hegemón cadente, principal foco de distorsiones, perturbaciones y trastornos actuales, EEUU, caiga cuanto antes. Rusia debe vencer a la OTAN.





reconsideren su postura y sus líneas editoriales, porque son considerados think tank libertarios y su opinión puede afectar a miles de personas y al propio movimiento libertario mundial, y con ello a la base de los movimientos sociales mundiales. No se dan cuenta ni de su importancia ni de su influencia. De no conseguir un mayor consenso entorno al libertarismo y menor ante las soflamas de las potencias en liza, la atomización será tal que acabaremos desapareciendo de la historia. Sería terrible ver hermana contra hermana anarquistas luchando en el frente por culpa de las publicaciones que dan pie a la llamada imperialistas a las armas contra los pueblos oprimidos. Esperamos de corazón que los compañeros dedicados a la contrainformación [ AQUI PAMA/AYP ],, porque son considerados think tank libertarios y su opinión puede afectar a miles de personas y al propio movimiento libertario mundial, y con ello a la base de los movimientos sociales mundiales. No se dan cuenta ni de su importancia ni de su influencia. De no conseguir un mayor consenso entorno al libertarismo y menor ante las soflamas de las potencias en liza, la atomización será tal que acabaremos desapareciendo de la historia.





El viejo mundo arde, y no lograremos construir un Mundo Nuevo de sus cenizas si no logramos que se destruya por completo para que no nos persigan sus fantasmas.





Dombass debe sobrevivir, Rusia debe frenar, EEUU debe frenar, la OTAN debe desaparecer. Necesitamos frenar el nazismo ahora.





Salud! Phkl/tctca

Los anarquistas. Numerosos compañeros anarquistas fueron a combatir contra las fuerzas ucronazis apoyadas por la OTAN. Hoy nuestros intereses inmediatos coinciden, a nuestro pesar, con los de Rusia. Esta es una situación contingete que sin embargo se repite y se repetirá innumerables veces más. Nuestros objetivos nos llevan mucho más lejos. No te asustes de la intro, sigue leyendo, por favor.Con Ucrania derrotada se asumirían los postulados rusos: desmilitarización, desotanización y neutralidad. ¿Habría posibilidades de evitar la infiltración occidental y del fascismo otanista? Lo desconocemos. Intuimos que los esfuerzos seguirían. Pero por lo menos existe el beneficio de la duda.