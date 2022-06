System Fail 12 - Sub.Media. Anarquistas en la Revolución Global

Sub.media es un colectivo diseminado por toda Nuestramerica dedicado a la propaganda digital anticolonial. En el siguiente vídeo una breve recopilación de los choques en los que se ve envuelto el movimiento libertario directamente, destacando la lucha Mapuche, Alemana, Griega o la propia Estadounidense, contra las fuerzas represivas de primera línea: policía y ejército. A un paso de formar milicias!

Salud! PHkl/tctca

______________Traducción tarcoteca - System Fail 12: Until the Destruction of the Last Cage – SUB.MEDIA 30.5.2022Bienvenido a otro episodio de falla del sistema. En este episodio, cubriremos la tendencia del aumento de la represión estatal en todo el mundo.Comenzamos en el llamado Chile, donde el recién elegido presidente, aparentemente liberal de izquierda, Gabriel Boric, no ha cumplido con su promesa de liberar a los presos políticos.Mientras tanto, en Munich, la policía allanó varios apartamentos, una biblioteca anarquista y una imprenta.En Grecia, el preso anarquista Giannis Michaildis ha anunciado una huelga de hambre para exigir su liberación.Finalmente, un resumen de los recientes eventos en el campamento Defend the Atlanta Forest