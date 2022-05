Ucrania y la Segunda Guerra Mundial como ‎conflicto inconcluso - Thierry Meyssan

Fuente - Ucrania y la Segunda Guerra Mundial como conflicto inconcluso - por Thierry Meyssan 26.4.2022

En un artículo anterior mostré cómo y por qué el MI6 británico y la CIA estadounidense adoptaron a los banderistas ucranianos como aliados durante la guerra fría [1]. Aquellos hombres y mujeres, que deberían haber sido llevados ante el tribunal de Nuremberg, se convirtieron en soldados de la sombra a las órdenes de los vencedores anglosajones. Al ponerlos a su servicio, Washington y Londres les dieron la oportunidad de seguir adelante con su obsesión antirrusa.



Para responder a numerosas reacciones de nuestros lectores, hoy quiero explicar aquí de qué manera esos elementos se apoderaron de la Ucrania actual y cómo han retomado e incluso proseguido la Segunda Guerra Mundial en varios países. Pero quiero mostrar sobre todo como en el año 2000 esos fanáticos pasaron de ser simples peones a ostentar la categoría de tropa de choque de Estados Unidos. El hecho es que hicieron un pacto con los “straussianos” –los discípulos del filósofo Leo Strauss sólidamente posicionados en las sucesivas administraciones estadounidenses– y ese pacto ha conducido a la guerra actual.





1945 BANDERISTAS DE ADENTRO Y DE AFUERA





Cuando se tambaleó la Unión Soviética, los cabecillas banderistas salieron de la sombra en Ucrania y pasaron a la legalidad. Algunos eran sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial y del agitado periodo que vino después de aquel conflicto, entre 1945 y 1950. En 1954, Nikita Jrushov –líder soviético nacido en Ucrania– había decidido perdonarlos e integrarlos al sistema. Así se incorporaron a la administración soviética. Pero aquellos individuos habían mantenido vínculos entre sí e incluso tenían contactos con los banderistas que se hallaban en el exterior –los que habían conformado el Bloque de Naciones Antibolcheviques (ABN) [] y la Liga Anticomunista Mundial (WACL, siglas en inglés) [].En octubre de 1990, cuando la URSS ya se tambaleaba, un puñado de estudiantes, entre los cuales había algunos banderistas, organizaron en la plaza Maidan –entonces llamada “Plaza de la Revolución de Octubre”– un movimiento contra cualquier forma de asociación con Rusia. Aquel movimiento fue designado como la «revolución de granito» y marcó un periodo de gran confusión intelectual. En aquel momento, numerosos ucranianos pensaban que los rusos no aspiraban, como ellos, a liberarse del régimen soviético. Muchos veían la URSS como una forma de imperialismo ruso y creían que los rusos habían tratado de destruir Ucrania.Cuando Ucrania proclamó su independencia, el 24 de agosto de 1991, los banderistas en general salieron a la luz. Por supuesto, no se presentaron como ex colaboradores de los nazis y responsables de crímenes contra la humanidad sino como «nacionalistas» y militantes antisoviéticos. Alcanzaron puestos importantes y lograron hacer que los jóvenes ucranianos que llegaban al servicio militar firmaran un documento donde se comprometían a luchar contra Rusia en caso de conflicto. En 1992, esos elementos internos organizaron en Kiev una manifestación pública celebrando el 70º aniversario del ejército banderista, con la participación de los banderistas del extranjero que habían regresado a Ucrania.

(1990-1998) LA REORGANIZACIÓN DE LOS BANDERISTAS

Los banderistas que se habían mantenido en Ucrania –miembros de la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN-B, la “B” significa precisamente “banderistas”)– se agruparon inicialmente en el Partido Nacionalista Social de Ucrania (SPNU) y más tarde en el seno de la organización Svoboda (Libertad) mientras que los más belicosos formaban la Asamblea Nacional Ucraniana y el grupo armado Autodefensa del Pueblo Ucraniano, clasificados como de extrema derecha.

Los paramilitares encabezados por Andrei Bilestky –quien se hace llamar «el fuhrer blanco»– acabaron por separarse administrativamente de Svoboda para crear su propia organización. Pero eso no modificó la línea de Svoboda, cuya plataforma partidista siguió proclamando que su objetivo era «liquidar físicamente toda la intelectualidad rusoparlante y acabar rápidamente con todos los ucraniófobos sin someterlos a juicio». Como partido, Svoboda comienza a hacer listas de «prorrusos», de «prorrumanos», de «prohúngaros» y de «protártaros» ya que «habría que reducir ese rebaño en alrededor de 5 o 6 millones de individuos».La milicia llamada Autodefensa del Pueblo Ucraniano estaba bajo las órdenes de un banderista del exterior, Yuriy Shukhevych, hijo de un conocido autor de crímenes contra la humanidad. La Autodefensa del Pueblo Ucraniano se implicó con la CIA en varias guerras contra Rusia, a menudo junto a los islamistas. No se sabe a ciencia cierta si estuvieron junto a los georgianos en Abjasia (en 1998) pero sí está comprobado que estuvieron junto a los agresores rumanos en Transnistria (en 1992), con la Legión Árabe de Osama ben Laden en Yugoslavia (en 1992-1995), con los azeríes en el Alto Karabaj (hasta 1994) y principalmente con los islamistas en la primera guerra de Chechenia.La fiscalía logró identificar a varios de sus cabecillas –como Igor Mazur, Valeriy Bobrovich, Dimitro Korchynsky, Andriy Tyahnibok (el hermano de Oleh Tyahnibok), Dimitro Yarosh, Vladimir Ma-malyga y Olexandr Muzychko. Esos individuos se caracterizaron por su ferocidad y su crueldad. Olexandr Muzychko fue proclamado «Héroe de la Nación» por el Emirato Islámico de Ichkeria (Chechenia), como recompensa por «haber roto los dedos a los oficiales [rusos], haberles sacado los ojos, arrancarles las uñas y los dientes y haber abatido a otros». El ucraniano Olexandr Muzychko se convirtió así en jefe de la guardia personal del “emir” Djokhar Dudayev.El Bloque de Naciones Antibolcheviques (ABN), creado en 1943, en Munich, pero que después de la Segunda Guerra Mundial siguió teniendo su sede en esa ciudad alemana –en los locales de la CIA–, abrió oficinas en Kiev.En 1994, la presidente del ABN –Slava Stetsko, viuda del Yaroslav Stetsko, el primer ministro impuesto en Ucrania por los ocupantes nazis– se presentó a las elecciones legislativas ucranianas y fue electa… aunque ni siquiera tenía la nacionalidad ucraniana. También fue electa en 1998 y en 2002. Como decana del parlamento ucraniano, Slava Stetsko presidió la sesión de apertura de la legislatura en 2 ocasiones –el 19 de marzo de 1998 y el 14 de mayo de 2002. Las dos veces pronunció sus discursos en medio de los aplausos de los demás diputados –los diputados comunistas habían abandonado el hemiciclo en señal de protesta. En ambas ocasiones elogió la lucha de Stepan Bandera y de su marido fallecido –el colaborador nazi Yaroslav Stetsko– para terminar con un «¡Gloria a Ucrania!», el grito de guerra de los banderistas. Slava Stetsko falleció a los 82 años, el 12 de marzo de 2003, en Munich.