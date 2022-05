Anarquistas y Antiautoritarios Suecos y Finlandeses contra la entrada en la OTAN

_______

El anuncio de la solicitud de adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN ha provocado el descontento de grupos y colectivos anarquistas, anarcosindicalistas y antiautoritarios de estos dos países que critican la creciente militarización de Europa.La SAC, la Central Anarcosindicalista Sueca fundada en 1910, que agrupa a unos pocos miles de miembros, condena “la vil guerra de Rusia contra Ucrania y expresa su solidaridad con el pueblo de Ucrania y con todos los que en Rusia luchan por la paz”, pero “al mismo tiempo miramos con horror que Suecia se está armando cada vez más y la retórica militarista de Suecia sobre cuestiones de seguridad, centrándose únicamente en la defensa militar y la pertenencia a la OTAN”, en lugar de “promover la paz y los esfuerzos para mantenerla”. La SAC también considera que “la OTAN no es una organización de paz, al contrario”.En Finlandia, el colectivo A-ryhma (Grupo A) , que agrupa a anarquistas y otros antiautoritarios, considera, en un comunicado difundido recientemente, que “la mayor parte de la élite finlandesa ha apoyado durante mucho tiempo la pertenencia a la OTAN” y que han aprovechado el ataque de Rusia a Ucrania para llevar a cabo la entrada en la organización.Los antiautoritarios finlandeses consideran que Putin está debilitado y que no representa un peligro para Finlandia, pero que unirse a la OTAN puede tener consecuencias, sobre todo porque esta alianza tiene armas nucleares y está dirigida por, un país para el que “” en las últimas décadas.Afirmando defender la “resistencia anarquista ucraniana contra la invasión rusa y las acciones no violentas y violentas de los anarquistas rusos contra la guerra”, los libertarios finlandeses apoyan el “desarme nuclear multilateral” y recuerdan que entrar en la OTAN, de la que Turquía forma parte, podría volverse contra el pueblo kurdo, que Finlandia ha apoyado. “Erdogan ha ocupado militarmente el norte de Siria, destruyendo la sociedad kurda y continúa atacando el norte de Irak en un intento de aplastar los intentos kurdos de democracia. Este comportamiento no difiere significativamente del de la Rusia de Putin”.