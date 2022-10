¿Cómo se evitó el 'Armagedón' en la Crisis de los Misiles de Cuba? Empatía estratégica - K. Heuvel, J. Carden

Hoy día Biden continúa presionando por introducir misiles nucleares en Polonia, Ucrania, Finlandia y Chechenia.

16 de octubre de 1962, el asesor de seguridad nacional del presidente John F. Kennedy, McGeorge Bundy, ingresó a la residencia de la Casa Blanca con graves noticias para el presidente. Bundy, con una pila de fotografías bajo el brazo, informó al presidente que la CIA creía tener pruebas de que los soviéticos estaban construyendo bases de misiles balísticos de mediano alcance cerca de A las 8:45 de la mañana del, el asesor de seguridad nacional del presidente John F. Kennedy, McGeorge Bundy, ingresó a la residencia de la Casa Blanca con graves noticias para el presidente. Bundy, con una pila de fotografías bajo el brazo, informó al presidente que la CIA creía tener pruebas de que los soviéticos estaban construyendo bases de misiles balísticos de mediano alcance cerca de San Cristóbal, Cuba





Los 13 días de la Crisis de los Misiles de Cuba habían comenzado.





Se dice con frecuencia (y no por ello es menos cierto) que la crisis actual en la que nos encontramos ahora, con Rusia armada nuclearmente, rivaliza con la Crisis de los Misiles Cubanos. Cómo y por qué esa crisis llegó a una solución pacífica se debe a una serie de factores que creemos que son especialmente relevantes hoy. Principalmente entre ellos está la importancia de la empatía estratégica en la formulación y práctica de los asuntos exteriores.





Como ha observado el psicólogo y ex alto cargo del gobierno, Ralph K. White , “la empatía es el gran correctivo para todas las formas de percepción errónea promovida por la guerra. Significa simplemente comprender los pensamientos y sentimientos de los otros”.





La capacidad tanto de Kennedy como de Jruschov para empatizar con la posición del otro permitió a ambos países, y al mundo, capear la tormenta.





Venga, Kennedy, Aprieta el botón!





Richard Russell. Pero una y otra vez, para consternación de sus asesores civiles y militares de línea dura, Kennedy se apartó del precipicio. Durante la crisis cubana, Kennedy estuvo bajo una intensa presión para actuar militarmente, para que atacara los emplazamientos de misiles soviéticos o invadiendo Cuba. Desde el Estado Mayor Conjunto; miembros del Comité Ejecutivo (ExComm) del Consejo de Seguridad Nacional (entre ellos, y en especial, de su propio vicepresidente, Lyndon Johnson ); y de líderes del Congreso, incluido el presidente del Comité de Servicios Armados del Senado,. Pero una y otra vez, para consternación de sus asesores civiles y militares de línea dura, Kennedy se apartó del precipicio.





Una de las decisiones más controvertidas del presidente Kennedy durante la crisis de los 13 días fue permitir que el petrolero soviético, el Bucarest, sorteara el bloqueo naval estadounidense.





Según las memorias de la crisis publicadas póstumamente por Robert Kennedy:

“En contra del consejo de muchos de sus asesores y de los militares, había decidido darle más tiempo a Kruschev. No queremos empujarlo a una acción precipitada, darle tiempo para que lo considere. No quiero empujarlo a un rincón del que no pueda escapar’”.





El presidente Kennedy también resistió sabiamente la presión casi unánime del ExComm para lanzar un ataque de represalia contra los sitios de misiles tierra-aire soviéticos que se creían responsables del derribo y asesinato del piloto estadounidense del avión espía U2 Rudolf Anderson, Jr., que estaba en misión de reconocimiento sobre Cuba el 27 de octubre.





Vamos Jruschov, aprieta el botón!





Jruschov también entendió que Kennedy estaba bajo una inmensa presión para actuar por parte de su aparato militar y de seguridad nacional. Gracias a una serie de reuniones clandestinas entre Robert Kennedy y el embajador soviético en Estados Unidos, Anatoly Dobrynin, Jrushchov se dio cuenta de las presiones que ejercían sobre el presidente estadounidense.





En sus memorias , Jrushchov recuerda la advertencia de Robert Kennedy al embajador soviético:

“Los militares lo están presionando mucho, insistiendo en acciones militares contra Cuba… Aunque no quiera ni desee una guerra, contra su voluntad podría ocurrir algo irreversible contra su voluntad. Si la situación continúa por mucho más tiempo, el presidente no está seguro de que los militares no lo derrocarán y tomarán el poder” . [finalmente asesinado en 1963 por la CIA. Sería sucedido por Lyndon Johnson]





Según el hijo de Jruschov, Sergei, el líder soviético le dijo a su ministro de Relaciones Exteriores, Andrei Gromyko, que vio el mensaje del canal privado de Kennedy como una llamada de "ayuda".

“Sí, ayuda”, le dijo Jruschov a Gromyko. “Tenemos una causa común, salvar al mundo de quienes nos empujan hacia la guerra”.





Catástrofe con final feliz





La crisis finalmente se resolvió con un acuerdo de que Estados Unidos no invadiría Cuba a cambio de la eliminación de los misiles soviéticos infractores.





Pero: Se llegó a un acuerdo adicional, mantenido en secreto en ese momento, de que Estados Unidos retiraría los misiles Júpiter de la OTAN en Turquía , que los líderes soviéticos veían de la misma manera que la administración Kennedy veía los misiles soviéticos en Cuba.





La aquiescencia soviética de mantener en silencio la última parte del acuerdo, para permitir que Estados Unidos no pareciera estar vendiendo a un aliado de la OTAN (Turquía), es otro ejemplo de cómo la empatía estratégica desempeñó un papel en el fin de la crisis.





Robert Kennedy señaló en los años posteriores a la crisis, que los miembros del ExComm que participaron en los debates, en su opinión, “eran personas brillantes y enérgicas. Teníamos quizás a los más capaces del país, y si cualquiera de esta media docena de ellos hubiera sido presidente, es muy probable que el mundo entero se hubiera hundido en una guerra catastrófica”.





En conclusión, la adopción de la empatía estratégica por parte de Kennedy y Jruschov allanó el camino para la resolución pacífica de la crisis más peligrosa de la Guerra Fría.





Las lecciones son claras. Sin embargo, preocupantemente, la pregunta sigue siendo si los actuales líderes estadounidenses y rusos están dispuestos a aprender de ellos.

