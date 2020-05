Más allá de las Cloacas el Estado - Desmontando a Jusapol

Una institución con poder, dinero e impunidad, capaz de dictar sus propias leyes, no puede ser otra cosa que un hervidero de problemas. El sitio al congreso el día 3 de marzo 2020 fue el broche. Un caldo de cultivo de fascistas con voluntad propia con la capacidad de influenciar al resto de instituciones. Si una parte de la policía a penas logra atenerse a las normas más básicas de la democracia, los policías agrupados en la jusapol representan las capacidades políticas policiales desatadas en su grado máximo.Pero las implicaciones van mucho más allá de lo aparente. Por la experiencia que tenemos en sudamérica son las organizaciones policiales organizadas en torno a supuestas reivindicaciones salariales las que organizan el paraestado en Ecuador, Colombia o Perú. En Bolivia fueron estas organizaciones las que culminaron el Golpe de Estado contra Evo Morales poniendo en el trono a la fascista Jeanine Añez . En otros lugares como Brasil, Chile, Venezuela o Argentina la policía forma el paraestado con capacidades y agendas propias. En todo caso son los responsables del establecimiento, mantenimiento y continuidad de los regímenes políticos con las tradiciones dictatoriales, que en última instancia están a las órdenes de las corporaciones extractivistas de turno.En todos estos lugares la disfuncionalidad del cuerpo es a veces la causa y otras es la consecuencia inducida por el cuerpo mismo para mantener su poder sobre el territorio. Este es el caso de España. Con la cantidad de dinero que se invierte anualmente entre Interior y Defensa, con la capacidad de ejercer el poder ejecutivo, con el poder judicial y económico intactos del franquismo de su parte, si alguien puede dar un golpe de estado en este país de chirigota ante uno de los posibles reveses del destino como la actual crisis, ese es el estamento policial altamente politizado. Avisados estamos, no se puede decir que lo ocultasen, la forma de justificarse tomará la forma de una gobierno de concertación nacional.Salud! PHkl/tctca________Fuente - Desmontando a Jusapol 12.3.2020 por Eulixe, vía Contrainformación Jusapol es una asociación española formada por agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. A pesar de que en su manifiesto fundacional declaran que no son afines a ningún partido político y que persiguen solamente la equiparación salarial, su notoria politización y su deriva ultra [fascista] han quedado patentes en las numerosas manifestaciones públicas efectuadas desde su creación. Una deriva hacia la extrema derecha que resulta especialmente preocupante al tratarse de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En 2018, los dirigentes de Jusapol negaban rotundamente que Ciudadanos o Sociedad Civil Catalana (SCC) participasen en la financiación y organización de la gran manifestación de enero en Barcelona. No obstante, según En 2018, los dirigentes de Jusapol negaban rotundamente queparticipasen en la financiación y organización de la gran manifestación de enero en Barcelona. No obstante, según Publico , en conversaciones privadas sus altos cargos de entonces reconocieron abiertamente que Ciudadanos sufragó una parte importante de aquellos gastos y que la SCC fue la que organizó aquella marcha.











Sin embargo, la reacción de Jusapol fue furibunda. No solo exigieron la «dimisión del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez», si no que proclamaron también dimisión del los cuatro Secretarios Generales, así como que convoquen elecciones en sus organizaciones y saneen sus Comités Nacionales. Y que además se convoquen Elecciones al Consejo de la Policía de forma urgente debido a los conflictos acaecidos». Una purga interna, simple y llanamente. Sin embargo, la reacción de Jusapol fue furibunda. No solo, si no que proclamaron también lo siguiente : «En respuesta al escrito presentado por los sindicatos representativos de Policía Nacional (SUP, CEP, UFP y SPP) solicita la, así como que convoquen elecciones en sus organizaciones y saneen sus Comités Nacionales. Y que además se convoquen Elecciones al Consejo de la Policía de forma urgente debido a los conflictos acaecidos». Una purga interna, simple y llanamente.





Su nombre es un acrónimo de las palabras Justicia Salarial Policial. La asociación fue creada en 2017 en la Comisaria de Palencia, con el objetivo, según la asociación, de equiparar los sueldos de la Policía Nacional y la Guardia Civil con el resto de policías autonómicas, como Mossos de Esquadra, Ertzaintza y policías locales.Aunque en su comunicado fundacional explicaron que no eran afines a ningún partido político ni sindicato, además de no haber intereses económicos involucrados, es notoria la implicación de partidos políticos​ derechistas y ultraderechistas, como el de los partidos Ciudadanos y Vox, y de sujetos de carácter fascista o neonazi.El 28 de septiembre de 2017,se manifestaron en Barcelona frente a la delegación del Gobierno reclamando la equiparación salarial con los Mossos. Según algunas fuentes , las consignas más repetidas en la concentración fueron «Más valorados, menos pagados», «Ni un euro menos que a los Mossos», «Con esta placa no se juega», «Estamos hasta los huevos» y «No nos engañe ministro». No obstante, en numerosas ocasiones se gritaron sonoros «Viva España», «Viva la Policía» o «Viva la Guardia Civil» o cánticos como «A por ellos» o el clásico «Yo soy español, español».El 6 de octubre de 2017,de todo el Estado español salieron a las calles de Madrid. En la manifestación convocada por Jusapol se gritaron lemas como «No estáis solos» (en referencia a las unidades desplazadas a Barcelona), «Que se vayan, que se vayan los mossos de allí, que vuelva, que vuelva la Guardia Civil», o «mosso el que no bote». Estos fueron algunos de los gritos coreados por los agentes, que en su mayoría portaban banderas de España y vestían camisetas negras con escudos de ambos cuerpos.