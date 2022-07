Rescatamos el Artículo Viral eliminado de Naciones Unidas: "Los beneficios del hambre en el mundo"

Así es como piensan los dirigentes de la FAO. Su objetivo no es acabar con el hambre, sino mantenerlo en los niveles por ellos elegidos. Saben como hacerlo, ya que lo llevan estudiando siglos y lo hacen frecuentemente, tanto en sus países como en terceros.

Si halgo se puede dar por cierto es que no hay nadie más capitalista que un capitalista consciente de que es capitalista. Ni si quiera Marx llegó a tal grado de crudeza.

Traducción tarcoteca - The Benefits of World Hunger | United Nations 2009

Si bien es cierto que el hambre es causada por trabajos mal pagados, debemos entender que el hambre al mismo tiempo causa Se crearán puestos de trabajo mal pagados. ¿Quién hubiera establecido operaciones masivas de producción de biocombustibles en Brasil si no supiera que había miles de personas hambrientas lo suficientemente desesperadas como para aceptar los horribles trabajos que ofrecerían? ¿Quién construiría cualquier tipo de fábrica si no supiera que muchas personas estarían disponibles para aceptar los trabajos por bajos salarios?

Gran parte de la literatura sobre el hambre habla de la importancia de asegurar que las personas estén bien alimentadas para que puedan ser más productivas. Eso es una tontería. Nadie trabaja más duro que las personas hambrientas . Sí, las personas bien alimentadas tienen una mayor capacidad para la actividad física productiva, pero las personas bien alimentadas están mucho menos dispuestas a realizar ese trabajo.





Sin embargo, no incluyen a las personas que podrían describirse como esclavas del hambre, es decir, aquellas que son libres de dejar sus trabajos pero no tienen nada mejor a donde ir. ¿Quizás la mayoría de las personas que trabajan son esclavas del hambre?