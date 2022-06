Mapeando el Imperialismo Estadounidense: Superopresores y la Universidad de Harvard

Un mecanismo central del imperialismo estadounidense es la “hegemonía del dólar” , que obliga a los países de todo el mundo a realizar el comercio internacional en dólares estadounidenses. Los dólares estadounidenses están respaldados por bonos estadounidenses (en lugar de oro o acciones industriales), lo que significa que un país solo puede cambiar un pagaré estadounidense por otro [esquema Ponzi]. Cuando EEUU ofrece ayuda militar a naciones amigas, esta ayuda vuelve a las corporaciones armamentísticas de EEUU y regresa a los bancos de EEUU. Además, los dólares estadounidenses también están respaldados por las bombas estadounidenses: cualquier nación que amenace con nacionalizar los recursos o abandonar el dólar (es decir, Irak o Libia) está amenazada de invasión militar y/o golpe respaldado por Estados Unidos.

El imperialismo estadounidense también se ha construido a través de instituciones de "poder blando" como:

USAID [promoción de ONGs]

Fondo Monetario Internacional (FMI)

National Endowment for Democracy (NED) [promoción de partidos políticos]

Banco Mundial

Organización Mundial del Comercio (OMC) y

Organización de los Estados Americanos (OEA)

Estos organismos nominalmente internacionales son prácticamente unilaterales en su subordinación a los intereses del estado estadounidense y las corporaciones estadounidenses.

En las décadas de 1950 y 1960, USAID (y sus organizaciones precursoras) condicionó la “ayuda para el desarrollo” a los países asiáticos, africanos y sudamericanos a la formalización legal de las relaciones dede esos países y la reorganización de sus economías en torno a la deuda de propiedad de la vivienda.a través de sistemas económicos alternativos, como un método para “combatir el comunismo con la” yestadounidense (Nancy Kwak, " A World of Homeowners " pdf).

Con el fin de mantener el acceso a los flujos de recursos que se necesitan desesperadamente (por ejemplo, los "préstamos" del FMI), los gobiernos del Sur Global se ven obligados a aceptar la extracción de recursos por parte de los EEUU mientras que al mismo tiempo niegan a su propio pueblo políticas apoyadas popularmente como la reforma agraria, la diversificación económica y la soberanía alimentaria.

También es importante tener en cuenta que las naciones del Sur Global nunca han recibido reparaciones o compensación por los recursos que les han sido robados; esto hace que la idea de "préstamos" por parte de las instituciones monetarias globales sea aún más escandalosa.

Estados Unidos también utiliza la USAID y otros organismos internacionales que funcionan de manera similar para reprimir y socavar la lucha antiimperialista dentro de países "amigos" . A partir de la década de 1960, USAID financió programas de capacitación policial en todo el mundo bajo un modelo de contrainsurgencia , capacitando a la policía extranjera como “primera línea de defensa contra la subversión y la insurgencia”.

Estos programas de capacitación policial financiados por USAID involucraron vigilancia y la creación de bases de datos biométricas para mapear poblaciones enteras, así como programas de encarcelamiento masivo, tortura y asesinato.

Después de experimentar con estos métodos en otros países, los departamentos de policía de EEUU integraron muchos de ellos en la policía de EEUU, especialmente la vigilancia de las comunidades BIPOC aquí (consulte nuestra entrada sobre el Departamento de Policía de Boston ). Al mismo tiempo, EEUU utiliza la USAID y otros organismos de financiación del poder blando para socavar los movimientos revolucionarios, anticoloniales, antiimperialistas y anticapitalistas mediante la, incluida una red global llamada American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations AFL-CIO administrada “” destinados a fomentar unasimilar a la de los EEUU, que mantiene la organización laboral leal al capitalismo y al dominio global de los EEUU (ver artículos sobre la AFL-CIO y el Programa Sindical de Harvard ).